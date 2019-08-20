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Фото: Андрей Абрамов

В Нижегородской области начнут тестировать машины-беспилотники

«Яндекс» планирует вывести их на региональный рынок к 2020 году.

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Проект будет реализовываться также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Владимирской, Новгородской, Самарской областях, Чувашии и Краснодарском крае. В период тестирования для страховки в автомобиле будет присутствовать водитель. Беспилотники уже были опробованы «Яндексом» в Москве и Подмосковье.

В компании сообщают, что к 2022 году планируется выпустить на дороги около тысячи автомобилей, оснащенных комплексом лазеров, ультразвуковых сенсоров, радаров и видеокамер, позволяющим им двигаться без помощи водителя.

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