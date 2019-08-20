В Нижегородской области начнут тестировать машины-беспилотники «Яндекс» планирует вывести их на региональный рынок к 2020 году.

Проект будет реализовываться также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Владимирской, Новгородской, Самарской областях, Чувашии и Краснодарском крае. В период тестирования для страховки в автомобиле будет присутствовать водитель. Беспилотники уже были опробованы «Яндексом» в Москве и Подмосковье.

В компании сообщают, что к 2022 году планируется выпустить на дороги около тысячи автомобилей, оснащенных комплексом лазеров, ультразвуковых сенсоров, радаров и видеокамер, позволяющим им двигаться без помощи водителя.