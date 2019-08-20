В Ульяновской области больница задолжала 277 работникам свыше 1,7 млн рублей

Прокуратура уличила руководство Сурской районной больницы в невыплате своим медработникам зарплаты. Задолженность образовалась в июле – августе текущего года.

Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

«Руководством больницы не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 277 работников. Данные незаконные действия привели к образованию задолженности в размере более 1,7 млн руб.»,– говорится в сообщении.

В связи с этим надзорное ведомство внесло исполняющему обязанности главного врача больницы представление об устранении нарушений. В итоге администрация учреждения погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками.

Георгий Портнов