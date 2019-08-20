Рогозин: российская сверхтяжелая ракета будет почти вчетверо дешевле американской

Разрабатываемая в России сверхтяжелая ракета-носитель будет стоит примерно в четыре раза дешевле, чем американская, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с участниками форума «Машук». Проект новой ракеты госкорпорация планировала представить до конца года.

Как уточнил господин Рогозин, разработчики не хотят «ограничиваться разовым полетом». «Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны»,— добавил он (цитата по ТАСС).

В ноябре 2018 года «Роскосмос» представил первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию страны на период до 2030 года. Среди новых приоритетов в космосе было, в частности, повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке. Созданием новой ракетно-космической техники Россия планирует заниматься в 2022–2023 годах.

О создании «Роскосмосом» отдельной структуры для новой спутниковой системы читайте в публикации “Ъ”.