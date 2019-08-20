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Фото: Андрей Абрамов

Законодатели вызывают такси

Работу перевозчиков в регионе отрегулируют.

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Депутаты регионального парламента выступили с инициативой на федеральному уровне законодательно отрегулировать деятельность такси. Обращение с просьбой как можно скорее принять закон, регулирующий деятельность такси, нижегородские парламентарии направили председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Уже в осеннюю парламентскую сессию закон может быть принят, - считает глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Владимир Солдатенков.

По оценкам депутатов, сейчас в регионе работает около девяти тысяч таксистов. Парламентарии считают, что их работа никак не контролируется, а число ДТП с их участием растет.

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