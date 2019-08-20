Бывших красноярских лесничих обязали заплатить 44 млн рублей за незаконную рубку

В Красноярском крае суд взыскал с бывших лесничих более 43,7 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного незаконной рубкой леса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, Емельяновский райсуд признал экс-руководителя КГУ «Манское лесничество» и бывшего лесничего KГУ «Емельяновское лесничество» виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и обязал возместить ущерб бюджетам Емельяновского, Манского и Березовского районов.

Суд приговорил бывшего руководителя лесничества к четырем годам колонии общего режима, второго фигуранта дела — к трем с половиной годам. Они также лишены права занимать должности на госслужбе и службе в органах местного самоуправления.

Юлия Сасевич