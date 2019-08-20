«Справедливая Россия» и «Голос» подготовят наблюдателей на выборы в Госсовет Татарстана

Татарстанское отделение «Справедливой России» подготовит наблюдателей на выборы в Госсовет совместно с движением «Голос». Об этом на пресс-конференции сообщила лидер республиканских справороссов Рушания Бильгильдеева.

По ее словам, уже сейчас партия набрала более 1,5 тыс. наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Справороссы хотят максимально закрыть участки в крупных городах, а также те УИКи, где прежде «Единая Россия» получала 100%.

«Наша задача показать истинный процент "Единой России"»,— пояснила госпожа Бильгильдеева.

Напомним, 8 сентября назначены выборы в Госсовет Татарстана. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"