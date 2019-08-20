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На Дону нарушители пожарной безопасности заплатили 20 млн рублей штрафов

С начала 2019 года нарушители пожарной безопасности Ростовской области заплатили 20,4 млн рублей. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Всего было составлено более трех тысяч протоколов о нарушениях, из них 1,8 тыс. — на должностных лиц, 634 — на юрлиц, и 545 — на граждан.

Напомним, сейчас в Ростовской области действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, последний раз оно было продлено до 21 августа.

Кристина Федичкина


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