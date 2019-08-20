Екатеринбург вошел в пятерку рейтинга по частоте коротких поездок на такси

Жители Екатеринбурга заняли пятую строчку рейтинга российских городов-миллионников, где жители пользуются услугами такси для поездок на расстояния меньше километра. Соответствующий рейтинг составили эксперты агрегатора такси Uber Russia.

Согласно исследованию, чаще всего екатеринбуржцы пользуются услугами такси в пятницу и в субботу. «Поездки в эти дни совершаются до мест шаговой доступности: например, близлежащих домов или магазинов в пределах района. Реже всего к коротким поездкам прибегают по средам — середина недели набрала только 12,4% от общего количества подобных заказов»,— рассказали в компании. Вопреки этому поездки на расстояния меньше километра можно считать наиболее востребованными среди пользователей сервиса в городе в любой из дней, указывают эксперты.

Всего в рейтинг вошли 15 городов. В первую пятерку попали Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Москва и Екатеринбург. Далее идут Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Уфа, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Челябинск, Самара.