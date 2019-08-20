В Кургане открыли «Увальский Арбат»

В курганском микрорайоне Увал прошло торжественное открытие первой очереди проекта «Увальский Арбат» - пешеходного проулка протяженностью около 300 метров между улицами Трактовая и 2-я Трактовая. Директор департамента социальной политики администрации областного центра Игорь Постовалов назвал проект «хорошим примером взаимодействия граждан, бизнес-сообщества и городской власти»? сообщает пресс-служба мэрии.

Грунтовая проезжая часть на выбранном участке была выложена плиткой с водоотводными желобами, сделаны тротуары, установлены скамейки и урны. Все расходы взял на себя инициатор реконструкции – житель микрорайона Валерий Мурашкин.