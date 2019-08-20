В работе Альфа-банка произошел сбой

Клиенты Альфа-банка жалуются, что не могут провести оплату по картам кредитной организации. По данным сервиса Downdetector, проблемы с переводом денег возникли у 12%. Еще 62% не могут совершить платеж со счета, а 25% не удается снять деньги в банкоматах.

Пресс-служба банка на странице в Twitter заявила, что произошел краткосрочный сбой, который уже устранили. Как пояснили “Ъ” в кредитной организации, сбой продлился около пяти минут и все операции уже должны быть доступны.