В Челябинске ужесточат наказание за нарушения при проведении земляных работ

В Челябинске планируется ужесточить ответственность за нарушения при проведении земляных работ, а также установить наказание за нарушение сроков восстановления благоустройства после раскопок. Законодательную инициативу о внесении соответствующих поправок в региональный закон «Об административных правонарушениях» одобрили депутаты комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству городской думы.

Сегодня законом предусмотрена ответственность за повреждение элементов благоустройства при проведении земляных работ без ордера, а также за нарушение сроков таких работ. Штрафы для юридических лиц составляют от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Челябинские власти предлагают приравнять размер штрафов к наказанию, предусмотренному за нарушения в области благоустройства в целом – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Кроме того, вводится новый состав правонарушения за несоблюдение сроков восстановления благоустройства с такими же штрафами.

Начальник управления благоустройства Владимир Жучков сообщил, что в первом полугодии за нарушения при проведении земляных работ было составлено 23 протокола. Большинство из них в отношении МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». По словам директора МУПа Сергея Лобанова, это связано с большим количеством работы. «Некоторые ордера не закрываем не из-за того, что работы не выполнены, а из-за того что, чисто документально не успеваем этот вопрос пропустить через бюрократию. Нам приходится продлять ордера на выполненных работах, чтобы их потом закрыть»,– сообщил господин Лобанов. По его словам, увеличение штрафов это «палка о двух концах», поскольку муниципальному предприятию придется платить больше, а у него итак нет денег. Владимир Жучков отметил, что в прошлом году «лидером» по нарушениям сроков был МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», но они провели организационную работу и решили проблему.