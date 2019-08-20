На танкере в районе Тамани обнаружен труп иностранца с признаками отравления

Сегодня, 20 августа, около 6:25 на танкере, находящемся на расстоянии 13,1 мили от берега в районе морского порта Тамань, было обнаружено тело 32-летнего иностранного гражданина с признаками отравления. По данному факту следователи Южного СУТ СК РФ начали доследственную проверку.

Как сообщают в ведомстве, на танкере также был обнаружен живой иностранец 30 лет, также с признаками отравления. На место выехал следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых