Экологи не нашли вредных веществ в воздухе после жалоб жителей Казани

Специалисты Минэкологии Татарстана провели проверку после жалоб жителей Казани на резкий запах газа, появившийся в понедельник вечером. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, говорится в сообщении министерства.

Экологи проверили качество атмосферного воздуха в поселке Озерный на улице Сосновая, 2а, в поселке Сухая река на улице Вересаева, 54, а также в Казани на улице Челюскина 48, Чистопольская, 66 , Пушкина 44 и Восстания 119.

Жалобы на резкий запах газа появились накануне. В частности, на него пожаловались жители Авиастроительного района Казани. Резкий запах распространился и на центр города. В МЧС РТ заявили, что причиной стала порожняя подземная емкость (15 куб. м) из-под сжиженного газа, которую доставили для утилизации в поселок Озерный Высокогорского района. Местные работники провели работы по пропариванию цистерны.

"Ъ-Казань"