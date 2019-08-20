В Удмуртии отец и сын погибли при окуривании овощной ямы

62-летний мужчина и его 37-летний сын погибли при окуривании овощной ямы в п. Октябрьский Глазовского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным проверки, 17 июля мужчины прибыли в поселок из Глазова для подготовки овощной ямы к закладке картофеля на хранение. Они спустились в яму и стали ее окуривать. Через некоторое время их тела без признаков жизни обнаружил родственник. По предварительным данным, мужчины погибли в результате отравления угарным газом.