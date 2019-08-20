Росавтодор опроверг информацию о непредоставлении Самарской области 2 млрд рублей

Информация СМИ о непредоставлении Росавтодором в текущем году Самарской области 2 млрд руб. на реализацию проекта «Европа – Западный Китай» некорректна. Об этом сообщается на сайте федерального дорожного агентства.

Ранее Самарская область подписала с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Деньги планировалось направить на реализацию проекта «Европа – Западный Китай», в частности, на строительство обхода в Тольятти. В текущем году Самарская область должна была получить более 2 млрд руб., в 2020 году – 10,6 млрд руб., в 2021 году – 18,2 млрд руб.

Перед этим область получила и согласовала паспорт регионального проекта, соответствующего паспорту федерального проекта «Европа-Западный Китай». Однако, несмотря на предоставленную возможность расходовать деньги, сам регион пока ей не воспользовался, считают в Росавтодоре. При этом, по информации федерального дорожного агентства, деньги предоставляются «по фактической потребности» – «в данном случае, так как это ГЧП-проект, после подписания концессионного соглашения. В настоящее время такое соглашение субъектом ни с одним из потенциальных концессионеров не заключено».

Георгий Портнов