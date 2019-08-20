На Кубани из-за коррупции досрочно прекращены полномочия депутата

Прокуратура Кущевского района добилась досрочного прекращения полномочий депутата Совета Полтавченского сельского поселения. Решение об отставке приняли члены представительского органа.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка установила, что депутат поселения в Кущевском районе не предоставляет сведения об имущественном положении своего супруга за 2019 год, а также предшествующие отчетные периоды.

По выявленным нарушениям прокурором внесла представление с требованием о применении мер ответственности к депутату, в результате чего народная избранница лишилась своего мандата.

Василий Хитрых