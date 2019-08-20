В первом полугодии «Балтика» сохранила высокий уровень чистой выручки

В первом полугодии 2019 года «Балтика», ведущая пивоваренная компания России и крупнейший экспортер российского пива, продолжила фокусироваться на развитии своих ключевых брендов и приоритетных сегментов, поддерживая высокий уровень маркетинговых активностей и инвестиционной деятельности. При этом компания продолжила вносить вклад в благополучие общества, реализовывая стратегическую программу устойчивого развития.



По оценке компании, рынок пива в России в первом полугодии 2019 года показал небольшой рост. После быстрого подъема в начале года, темпы роста снизились в мае-июне, так как в сравнительной базе с прошлым годом появился эффект жаркой погоды и Чемпионата мира по футболу.

«Балтика» сохранила чистую выручку на уровне прошлого года, несмотря на конкурентный рынок и высокую сравнительную базу.

Компания увеличила объемы продаж в самых быстрорастущих сегментах рынка

«Балтика» обладает самым сильным портфелем брендов на российском рынке: четыре сорта компании входят в топ-10 самых продаваемых в стране — «Балтика 7», «Жигулевское», Zatecky Gus и Carlsberg*.

Компания продолжила реализовывать стратегию внедрения инноваций на пивном рынке и запустила новинки — красный полутемный лагер Zatecky Gus Rubinovy и нефильтрованный сорт легендарного скандинавского бренда Carlsberg Wild Unfiltered. К 25-летию бренда была обновлена упаковка лидера российского рынка пива* — «Балтики 7», в результате чего популярный сорт стал еще привлекательнее и заметнее на полке.

«Балтика» продолжила инвестировать в развитие рынка безалкогольного пива, неоспоримым лидером которого она является, занимая 50%** сегмента. В первом полугодии при поддержке «Балтики 0» состоялись крупные спортивные мероприятия, что отвечает ориентации компании на здоровый образ жизни. Среди них XXX Международный марафон «Белые ночи», Сестрорецкий полумарафон, ночной трейл «Белая ночь», велопробег в День города Ярославля, водный фестиваль X-WATERS Seliger.

Существенный двузначный рост, значительно опережающий темпы этого сегмента рынка, в отчетном периоде показал портфель крафтов и специалитетов компании, в который входит линейка специальных сортов бренда «Балтика» — № 4, 5, 6 и 8. В связи с ростом интереса к специальным сортам бренда «Балтика» легендарный венский лагер «Балтика 4» и портер «Балтика 6» впервые были выпущены в банке. Суперпремиальный французский бренд Kronenbourg 1664 Blanc продолжил свой быстрый рост, компания начала продажи нового вишневого сорта в линейке Seth & Riley’s GARAGE.

Ассортиментная линейка популярного энергетического напитка FLASH UP пополнилась новыми вкусами – «Апельсиновый ритм» и «Ягодный микс». В мае «Балтика» начала производство двух вкусов натурального безалкогольного напитка нового поколения Barley Bros, главная особенность которого — отсутствие добавленных сахаров, подсластителей и консервантов. В целом, объем продаж безалкогольных непивных напитков компании продемонстрировал двузначный рост.

«Балтика» лидирует в экспортном направлении

По итогам первого полугодия 2019 года выручка от экспортных продаж компании продемонстрировала двузначный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны Средней Азии и Закавказья показали стабильную положительную динамику. В Грузии была запущена первая национальная промоакция.

Стабильно растут экспортные продажи в страны дальнего зарубежья, в том числе за счет проведения национального промо в трех странах Прибалтики. Продолжаются работы по усилению присутствия продукции компании в национальных сетях Европы и США.

«Балтика» сохраняет свое присутствие более чем в 75 странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива.

Компания инвестирует в приоритетные направления.

Общий объем инвестиций компании в развитие бизнеса в первом полугодии 2019 года составил 1,7 млрд рублей**. Следуя целям программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», «Балтика» направила инвестиции на строительство собственных биологических очистных сооружений сточных вод на трех производственных площадках — в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, на замену холодильного оборудования на новое, с более низким влиянием на окружающую среду и энергопотреблением, и на установку оборудования для производства нового безалкогольного продукта Barley Bros. Суммарные инвестиции в безалкогольные линии в Новосибирске и Ярославле составили 80 млн рублей**. В рамках системной работы по сокращению образования отходов и увеличению доли повторно используемых материалов в филиале «Балтика-Хабаровск» был запущен комплекс по сушке пивных дрожжей.

«Балтика» продолжает вносить вклад в общество

Пивоваренная компания «Балтика» входит в число крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. За первое полугодие 2019 года компания перечислила более 26 млрд рублей в бюджеты различных уровней, 69 % из них составили акцизы.

В соответствии с одной из стратегических целей устойчивого развития компании, «НОЛЬ углеродного следа», «Балтика» продолжает развивать проект «Принеси пользу своему городу», направленный на реформирование системы обращения с отходами, создание условий для раздельного сбора и переработки. По итогам полугодия компания вместе с партнерами отправила на переработку 68,4 тыс. тонн** отходов, что в 3,7 раза** выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен усилением сотрудничества с региональными операторами и утилизирующими предприятиями, а также расширением географии проекта. За отчетный период компания заключила контракты с девятью новыми партнерами.

В конце полугодия «Балтика» совместно с фондом «Наше будущее» провела мониторинг социальных показателей работы предпринимателей, получивших гранты в рамках программы «Действуй без границ». Результаты показывают, что проект охватил более 1400 человек с ограниченными возможностями здоровья. За время реализации проекта было трудоустроено 87 человек, сохранено 49 рабочих мест для инвалидов, 176 инвалидов прошли обучение прикладным специальностям, более 100 человек с ограниченными возможностями здоровья получили доступ к оборудованию, необходимому для организации самозанятости.

Результаты компании в регионе «Юг»:

Пивоваренная компания «Балтика» занимает стабильные лидерские позиции в регионе «Юг».

На территории филиала «Пивзавод «Южная Заря 1974» продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству биологических очистных сооружений, стоимостью 550 млн рублей, запуск которого планируется в 2019 году. На данный момент закуплено оборудование и завершаются строительные работы.

Компания продолжает взаимодействие с региональными органами власти. В рамках Петербургского международного экономического форума президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, Ларс Леманн и губернатор Ростовской области Василий Голубев продлили Соглашение о сотрудничестве на 2019 – 2021 годы. Участники форума также обсудили актуальные вопросы регулирования рынка пива и законодательные инициативы, которые могут оказать влияние на развитие отрасли.

Компания реализует проект «Принеси пользу своему городу» в городах Юга России. В 1 полугодии компания «Балтика» установила 50 контейнеров для раздельного сбора стекла на территории города Сочи. За четыре месяца собрано и отправлено на переработку 600 тысяч стеклянных бутылок. Кроме этого, в пользование жителям Волгодонска (Ростовская область) предоставлены 124 контейнера, еще 30 установлены в городском округе Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика), 68 – в Ростове-на-Дону, 148 - в Волжском (Волгоградская область), 25 в Астрахани.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона (Восточная Европа), к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Пивоваренная компания «Балтика»

Анастасия Ткачева

+7-909-442-05-07

tkacheva_as@baltika.com

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com

* По данным розничного аудита глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка городской и сельской России в натуральном выражении.

** По внутренним данным компании