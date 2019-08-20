Кластер по сохранению исчезающих видов животных намерены создать в Республике Алтай

В Республике Алтай планируют создать биосферный кластер по сохранению и размножению редких и исчезающих видов животных, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Ядром кластера станет зубровый питомник в Шебалинском районе, где расположено алтайское экспериментальное сельское хозяйство СО РАН. По словам врио главы республики Олега Хорохордина, за учреждением закреплен земельный участок общей площадью более 67 тыс. га, но хозяйство использует лишь часть территории — неиспользуемые участки составляют 11 тыс. га.

По словам директора учреждения Юрия Земирова, на базе предприятия сейчас содержат 45 особей. «Проведенный в апреле 2019 года анализ генетической популяции показал, что Черга (село в Шебалинском районе.—“Ъ”) — единственное место в России, где сохранены чистокровные равнинные беловежские зубры»,— сказал господин Земиров.

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков поручил проработать данный вопрос и подготовить программу развития кластера. «Создание кластера – это лишь одна из форм сотрудничества. Сегодня мы принимаем это как идею… Важно, чтобы от наших научных разработок были народно-хозяйственные позитивные примеры и проекты»,— отметил господин Котюков во время своего визита в республику.

Юлия Сасевич