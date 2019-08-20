Алексея Текслера вызвали в суд по делу о сговоре Бориса Дубровского и «Южуралмоста»

Арбитражный суд Москвы вызвал на очередное заседание по делу о сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального миндортранса и компании «Южуралмост» действующего главу региона Алексея Текслера. Он привлечен к делу в качестве третьего лица. Заседание состоится 25 сентября, сообщила пресс-секретарь челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.

«Алексей Текслер вызван в суд не в качестве физического лица, а как должностное лицо, действующий губернатор, который должен дать свою оценку действиям участников дела»,- пояснила Наталья Мартынюк.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Южуралмоста» к ФАС России, которая признала компанию виновной в сговоре с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и миндортрансом региона. Господин Дубровский также пытался обжаловать решение антимонопольного ведомства, но его дело объединили с делом «Южуралмоста».

Напомним, по данным ФАС России, в результате антиконкурентного соглашения «Южуралмост» выиграл десять аукционов по ремонту и строительству дорог в Челябинской области на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. С 2015 по 2018 годы более 90% договоров в этой сфере было заключено с магнитогорской компанией, ставшей монополистом на рынке. ФАС передала материалы дела в следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и в Генеральную прокуратуру России, о ходе расследования после этого ничего не сообщалось.