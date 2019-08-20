В Ростове спрос на дизельные автомобили вырос на 3%

За год спрос на дизельные автомобили в Ростове вырос на 3% за год. Об этом сообщает «Авито Авто».

Отмечается, что средняя цена на дизельные автомобили в Ростове увеличилась с июля прошлого года на 8% и достигла почти 1, 16 млн руб. При этом в целом по стране средняя стоимость дизельных авто составила чуть более 987 тыс. руб. (+7% за год).

По данным сайта, самыми популярными марками дизельных автомобилей в Ростове стали Mercedes-Benz (12,4% от общего спроса), Volkswagen (12,3%), BMW (9,8%), Toyota (9,6%) и Hyundai (6,7%). В топ наиболее популярных моделей вошли Toyota Land Cruiser (4,5% от общего спроса), следом идет Volkswagen Touareg (4%) и FIAT Ducato (3,3%).

Кристина Федичкина