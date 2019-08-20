В Новосибирской области выросли долги по зарплате

Общая сумма просроченной задолженности средних и крупных предприятий в Новосибирской области по заработной плате на 1 августа составила 67,1 млн руб. По данным Новосибирскстата, компании задолжали зарплату 1486 работникам. Месяцем ранее просроченные долги по зарплате перед 1601 сотрудником составляли 63,8 млн руб.

К августу наибольший объем задолженности наблюдается в четырех компаниях: АО «НЭВЗ-керамикс», ПАО «НЭВЗ-союз», ООО «Посевнинский завод спецтехники» и АО «Байкальская строительная компания». На них приходится 81,3% общей суммы долгов по зарплате. «Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств»,— говорится в сообщении Новосибирскстата.

Илья Николаев