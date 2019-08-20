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Пресс-релиз

Обманувший мошенников на 1 млн рублей житель Энгельса получил 1,5 года колонии

Житель Энгельса признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Установлено, что весной 2014 года подсудимый узнал, двое его знакомых стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и участии в преступном сообществе. Он пообещал им освобождение от уголовной ответственности в случае передаче взятки в размере 1,05 млн руб. начальнику отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Саратову. Денежными средствами, полученными о знакомых, обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. Спустя некоторое время фигуранты были задержаны и в дальнейшем осуждены к длительным срокам лишения свободы. Отбывая назначенное наказание, один из них написал заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время осужденный за хищение денежных средств гражданин приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Марина Ковалева


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