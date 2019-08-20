Нацпроект развернули в парках

Благодаря реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитетах полным ходом идет реконструкция старых и строительство новых общественных территорий.

На прошлой неделе стало известно о планах по строительству нового зеленого объекта в Крымске, реконструкции парков в Армавире и селе Александровка Ейского района. Масштабные работы на территориях общественных зон происходят сегодня в 72 населенных пунктах. Столь глобальное преобразование территорий, где проводят свой отдых кубанцы, стал возможен благодаря реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды». В результате, в 2019 году на Кубани будет благоустроено 105 объектов. На эти цели выделено более 2 млрд руб. Территории, где сегодня идут благоустроительные работы, были выбраны путем общественного голосования. Мы расскажем подробнее о нескольких интересных объектах, располагающихся за пределами краевой столицы.

В Крымске появится новый объект

Парк площадью 24,2 тыс. кв. м. появится в Крымске, он будет расположен по улице Свердлова. На территории обустроят детские и спортивные площадки с бесшовным покрытием и ограждениями, также появится зона воркаут. Кроме того, пространство для отдыха пополнится новыми беседками, скамейками, комплексом световых фонтанов и современным освещением. Для автомобилей будут выделены парковочные места, а для отдыхающих обустроены зеленые зоны с газоном, деревьями и кустарниками.

Помимо общественной территории, в Крымске в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается общий двор четырех многоэтажных домов на улицах Горная, 2, Пролетарская, 2, Ленина, 203 и Ленина, 201. Его площадь составит более 12 тыс. кв. м. Во дворе асфальтируют парковки, установят детские игровые площадки с горками, качелями и песочницами. Оба проекта будут готовы к осени. Финансирование осуществляется из федерального, краевого и местного бюджетов, всего будет потрачено 60 млн руб.

«Победа» обновится

На реконструкцию парка «Победа» в селе Александровка Ейского района в рамках нацпроекта будет направлено 23,5 млн руб. Как сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, площадь парка в Александровке составляет 42 тыс. кв. м. Здесь будет построена новая современная спортплощадка, обновлено игровое пространство для детей, установлена сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, появится зона для тихого отдыха. На территории парка высадят новые кустарники и деревья, заменят тротуарную плитку, скамейки и урны, установят энергосберегающие фонари, оборудуют автомобильную парковку.

Сочинскую тропу продлили

Объединение терренкура с микрорайоном Мацеста также стало возможным благодаря нацпроекту. Заложенную еще в 1930-х годах и восстановленную в прошлом году тропу здоровья продлили на 500 метров. Здесь залили бетонную дорожку и установили уличное освещение. Таким образом, общая протяженность пешего маршрута удлинилась до 6,5 км. Как сообщили в региональном минкурортов, в прошлом году в сквере была благоустроена набережная реки. Сейчас прокладывают дополнительную аллею и велодорожку, ведут работы по озеленению территории.

Последний этап работ позволит соединить терренкур с главным ванным зданием знаменитой сочинской Мацесты. На этом участке появятся спортивные и детские площадки, места отдыха, кафе с национальной кухней. В планах – расширить инфраструктуру и самого бальнеологического комплекса: построить бассейн с сочинской минеральной водой для оздоровления жителей и гостей курорта Краснодарского края.

Армавирские пространства преобразятся

На благоустройство трех общественных территорий в Армавире из различных бюджетов направлено свыше 85 млн руб. В частности в городе продолжается второй этап реконструкции «Комсомольского сквера», ограниченного улицами Тургенева, Урицкого, Луначарского и Софьи Перовской. Площадь зеленой зоны составит порядка 54 тыс. кв. м. На территории сквера будут установлены спортивные и детские площадки с новым покрытием. Кроме того, рабочие установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. На эти цели будет потрачено почти 13 млн руб.

Также в Армавире стартовал первый этап благоустройства парка «Городская роща», общей площадью порядка 278 га. На территории зоны отдыха уложат тротуарную плитку и бордюры, обустроят покрытие детских, спортивных площадок и установят спортивные комплексы. Стоимость работ составит более 70 млн руб.

А благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, д. 114 уже находится на стадии завершения. Произведен ремонт дворовых проездов, установлены и заменены скамейки, урны, также оборудованы детские и спортивные площадки. Кроме того, во дворе появились новые тротуары. Из консолидированного бюджета направили более 2,5 млн руб.

Мемориал в Днепровской реконструируют

В станице Днепровской Тимашевского района приступили к благоустройству знакового места - Мемориального сквера, где похоронена Епистиния Федоровна Степанова - кавалер орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени. В войну женщина потеряла восьмерых сыновей. На могиле солдатской матери заменят ограждение, освещение, уложат тротуарную плитку. Стоимость работ – 5 млн руб.

Сейчас в Днепровской идет благоустройство старого парка. Проектом предусмотрена разбивка новых аллей. Здесь обновятся клумбы, появятся светильники и видеокамеры. В центре общественной территории появятся малые архитектурные формы, детская площадка. Позже рабочие положат специальное покрытие из резиновой крошки, сделают качественное металлическое ограждение. Реконструкция станичного парка также финансируется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», стоимость работ - более 18 млн руб.

Беговые дорожки для Белореченска

21 млн руб. направлен на реконструкцию парка Победы в Белореченске. Его площадь более 60 тыс. кв. м. Здесь будут обустроены зеленые зоны и беговые дорожки. Всего в парке будет уложено порядка 6,5 тыс. кв. м нового покрытия, установлено более 20 дополнительных скамеек, а на месте старых деревьев появятся молодые растения. Работы по благоустройству планируется завершить осенью. Также вдоль реки Белой в Белореченске благоустроят сквер. Строительство первой очереди начнется в этом году.