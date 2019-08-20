Резиденты ОЭЗ во втором квартале года инвестировали в свои проекты 3,6 млрд рублей

За второй квартал текущего года резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты 3,6 млрд рублей — на 55% больше, чем за аналогичный период 2018 года. С начала деятельности ОЭЗ объем инвестиций составил 46 млрд руб.

В апреле-июне 2019 года компании-резиденты создали 177 рабочих мест, что на 39% превышает показатели второго квартала прошлого года. Всего с начала деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург» создано 4096 рабочих мест.

Объем выручки резидентов за указанный период времени увеличился в два раза — до 8,4 млрд руб. Объем уплаченных ими налогов составил 878 млн руб. — на 81% больше аналогичного периода прошлого года (483 млн руб.). Региональная часть налогов за второй квартал года достигла 258,51 млн руб. Общий объем налоговых выплат составил 14,3 млрд руб.

Минэкономразвития РФ опубликовало отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2018 год, а также за период с начала функционирования ОЭЗ. Согласно документу, значение показателя эффективности ОЭЗ «Санкт-Петербург» составило 99%.

На сегодняшний день на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» зарегистрировано в качестве резидентов 55 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га в поселке Стрельна Петродворцового района Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га в Приморском районе города).