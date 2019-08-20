Полиция задержала грабителей за кражу ювелирных украшений на 3 млн рублей

Омские и новосибирские полицейские в ходе совместной операции задержали грабителей, похитивших из ювелирного магазина украшения на 3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Днем 2 июля двое злоумышленников в масках ворвались в помещение крытого рынка на улице Комарова в Омске. Один из них разбил молотком витрину ювелирного отдела, второй похитил пять планшетов с украшениями. После налета злоумышленники скрылись на автомобиле. Владелец ювелирного магазина оценил ущерб в 3 млн руб.

Сыщики установили иномарку, на которой передвигались грабители. Оперативникам стало известно, что один из налетчиков планирует сбыть похищенные украшения в городе Новосибирске. Полицейские задержали мужчину при входе в ломбард. У него изъято 19 изделий, а также незарегистрированный травматический пистолет. Его сообщник скрывался по месту жительства в Омске. На вырученные от продажи золотых изделий деньги он успел приобрести Nissan.

По ходатайству следствия суд отправил грабителей в СИЗО. По ст. 161 УК РФ (грабеж) им грозит до 12 лет лишения свободы.

Илья Николаев