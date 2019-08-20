Московское дерби завершилось победой «Спартака»: красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 2:1. Посмотреть игру на стадион «Открытие Арена» пришли почти 45 тыс. болельщиков. Во втором тайме матч даже пришлось остановить из-за того, что поле заволокло дымом от файеров. После того, как улеглись эмоции, главное дерби страны разбирал спортивный обозреватель "Ъ FM" Владимир Осипов.

Матч «Спартак»-ЦСКА редко обходится без скандала, и игра шестого тура не стала исключением. К счастью, к болельщикам вопросов никаких, а вот к холдингу «Матч», который не показал встречу по основному каналу, как раз вопросы были. Но генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, что холдинг действует в полном соответствии с рыночной логикой. Судя по риторике, впредь за ключевые матчи российского чемпионата поклонникам футбола придется платить — разовая трансляция в интернете стоит 149 руб. Дорого это или нет — каждый решает сам.

Но в этот раз футбол команды выдали достойный.

В первом тайме обошлось без забитых мячей. ЦСКА смотрелся интересней и по воротам бил чаще. Во второй половине встречи все изменилось — «Спартак» с первых минут пошел вперед и открыл счет. Главный тренер красно-белых Олег Кононов нашел нужные слова, чтобы настроить команду в перерыве, рассказал после матча молодой спартаковский полузащитник Зелимхан Бакаев: «В первом тайме реально было тяжело — ЦСКА давил. Но во втором тайме меня так же, как всю команду, привел в чувство, в первую очередь, Олег Георгиевич. Он сказал: "Ребят, я понимаю, тяжело провести четыре игры за десять дней, но надо из себя выжимать последнее. Это дерби, нам нельзя подводить родных болельщиков. И вот мы вышли и, можно сказать, переломили ход, показали, не сказать, что максимум, но свою хорошую игру. И это нам дало результат».

Благодаря своему сумасшедшему настрою в начале второго тайма «Спартак» мог забить еще, но Игорь Акинфеев вытащил два «мертвых» мяча. После этого мини-подвига ЦСКА сравнял счет. Марио Фернандес бил издали и не промахнулся. Радость армейских поклонников была бурной: фанаты зажгли файеры, и поле стадиона скрылось в дыму. Арбитр матча Сергей Карасев остановил встречу, пришлось ждать, пока дым хоть немного рассеется, так как система видеопомощи арбитру в таком тумане просто ослепла. Через пять минут стало понятно, что дым никуда не денется, и Карасев возобновил встречу. Из-за дыма мало кто видел, как в ворота ЦСКА влетел второй мяч в исполнении Жиго.

У наставника ЦСКА Виктора Гончаренко после матча претензии к арбитру были, но судья всероссийской категории Игорь Федотов уверен, что Карасев все сделал правильно: «VAR — это такое же официальное "лицо", как и все, кто находится на футбольном поле. И операторы системы попросили, чтобы Сергей не начинал игру, потому что они не могут многое разглядеть. Хотя, скорее всего, внизу, где на футбольном поле находились игроки, было достаточно неплохо все видно».

Дальше, несмотря на все усилия ЦСКА, «Спартак» довел дело до победы. А главный тренер армейцев Виктор Гончаренко воспринял поражение от принципиального соперника спокойно и с достоинством: «Я думаю, что это не первый наш тайм, не первый наш матч, где мы играем чуть лучше соперника, но не только не можем свести к ничьей, но и проигрываем. К сожалению, надо учиться, потому что это и характер. Когда ты пропускаешь гол, то начинаешь теряться. Ведь после того, как мы пропустили гол, то минут на семь просто выключены были из игры. То есть это та ситуация, которую, наверное, надо пройти для того, чтобы набить шишек».

Что же касается причин победы одной команды и поражения другой, то об этом коротко и по делу высказался игрок «Спартака» 90-хАндрей Тихонов: «Футбол — это такая игра, где нужно двигаться, и не глазами отбирать мяч, а бежать. Поэтому во втором тайме просто "Спартак" начал двигаться, начал бегать, поэтому отсюда и результат».

Победа над ЦСКА наверняка остановит критику, которая звучала в адрес тренерского штаба красно-белых, но надолго ли? Ведь впереди у «Спартака» два матча — с португальской «Брагой» в квалификации Лиги Европы и встреча с «Зенитом».

Победа в дерби позволила «Спартаку» подняться на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. ЦСКА опустился на восьмую строчку. На первой позиции по-прежнему «Зенит», но «Локомотив» и «Краснодар» отстают от лидера всего на одно очко.