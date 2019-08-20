Власти Ямала выделят жителям сгоревшего дома в Губкинском 70 млн рублей компенсаций

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделит 70 млн руб. на компенсации 18 семьям, оставшимся после пожара в Губкинском в конце июля без жилья. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе встречи с жителями города.

«После нашей встречи у нас будет совещание в администрации, где будет вопрос по вашему дому. К сожалению, в Губкинском у нас такие события и раньше происходили, это наша главная беда на Ямале. Дороги еще можно перетерпеть, а с жильем деревянным, которые, как спички загораются – это надо как можно быстрее решать. Могу сразу сказать, все необходимые ресурсы у нас зарезервированы. Они будут городу предоставлены. Порядка 70 млн руб.»,— подчеркнул губернатор.

Жители Губкинского предложили провести пострадавших жильцов по программе расселения ветхих и аварийных домов, чтобы решить вопрос обеспечения жильем быстрее. Однако господин Артюхов заверил, что выплаты — самое быстрое решение. «Это самое быстрое решение, которое позволяет уже сегодня приобрести квартиры (в том числе на вторичном рынке). Плюс к этому — очередь из нуждающихся в расселении из непригодного для жизни жилья, нет ни законных, ни моральных прав ее нарушать»,— сообщил глава региона, добавив, что деньги выделят в полном объеме, а муниципалитет быстро предоставит их пострадавшим в форме соцпакета.

Пожар в многоквартирном деревянном доме в Губкинском произошел 28 июля. Огонь распространился на более 500 кв.м. В 18 квартирах сгоревшего дома было зарегистрировано 54 человека.