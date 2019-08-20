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«Яндекс» увеличит парк беспилотников до 1 тыс. машин

«Яндекс» к 2022 году увеличит парк своих беспилотных автомобилей до 1 тыс. машин, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«'Яндекс' планирует на горизонте ближайших 1,5-2 лет масштабировать тестирование беспилотников до тысячи автомобилей. Мы постоянно совершенствуем нашу технологию, изменяя и улучшая различные компоненты, — отметили в компании. — Для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме. Мы можем проехать 1 млн км и пятью машинами, но это займет время. Поэтому расширение флота необходимо для развития технологии».

Напомним, ранее появилась информация, что «Яндекс» до конца 2019 года увеличит парк тестовых беспилотных автомобилей до 100 штук

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