Стал известен состав команд турнира Четырех наций в Перми

Стали известны составы команд Чехии, Финляндии и Швеции, участвующих в хоккейном турнире Четырех наций, который пройдет в Перми 23–25 августа.

Как сообщает краевой минспорт, за сборную Финляндии сыграют чемпионы мира Йаспер Патрикайнен и Лееви Аалтонен. В составе шведской команды — игроки клуба НХЛ Vancouver Арвид Костмар и Ниллс Хегландер, а также Альберт Юансон, который был выбран во втором раунде драфта НХЛ в 2019 году в Detroit Red Wings.

В составе команды Чехии выступят будущие звезды НХЛ: Йакуб Лауко (в 2018 году в третьем раунде под номером 77 был выбран в Boston Bruins, в сезоне-2018/19 — победитель главной молодёжной лиги Канады) и Йаромир Петлик (претендент на драфт НХЛ в 2020 году под номером 63 в рейтинге возможных игроков).

«В составах каждой сборной есть будущие звезды, которые приковывают к себе внимание специалистов. За каждым игроком внимательно будут следить и в Перми, к нам приедет 67 скаутов из НХЛ. Так что на пермском льду — будущие звезды мирового хоккея»,— рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Тренерский штаб сборной России состав команды пока держит в секрете.