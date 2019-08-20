Вспышкой «мышиной лихорадки» в Саратове заинтересовались следователи

В Саратове проводится проверка информации о росте заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом («мышиной лихорадкой») среди жителей домов по улице Лесная Республика. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следователи устанавливают, какие действия и в какой период должны были предпринять должностные лица органов власти

и управляющих компаний для недопущения заболеваемости. На данный момент установлено, что инфицирование вирусом происходило при посещении участков местности как в лесу, так и не имеющих древесной растительности, на которых грызуны оставили экскременты с вирусом.

На сегодняшний день количество заболевших ГЛПС в регионе превысило 1,4 тыс. человек.

Марина Ковалева