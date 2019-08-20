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Жителям Перми не придется демонтировать установленное на фасадах домов оборудование

Администрация Перми отказалась от строгого регулирования порядка размещения оборудования на фасадах домов. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Соответствующие поправки внесены в проект изменений в правила благоустройства Перми, который должна будет рассмотреть гордума. В правилах благоустройства останутся стандартные требования к внешнему виду зданий, включая правила размещения вывесок.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что гордума отложила принятие резонансных изменений в правила благоустройства города. Они запрещали монтаж кондиционеров, спутниковых антенн и других элементов на фасадах зданий в центре Перми. Предполагалось, что в случае принятия таких поправок жителей обяжут демонтировать за свой счет уже установленное оборудование.

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