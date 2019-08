Сезонный фактор надавил на рубль

Рубль слабеет, доллар дорожает, а бизнес подсчитывает возможные убытки. В понедельник американская валюта дважды пробивала отметку в 67 руб. Последний раз доллар поднимался до такого уровня в феврале. В то же время президент США Дональд Трамп признал, что доллар настолько силен, что вредит другим регионам мира. Почему рубль продолжает слабеть? И что думают об этом российские бизнесмены? Выяснял Александр Рассохин.

Август для российской экономики — традиционно время непростое. И национальная валюта, что слабеет с начала месяца, только подтверждает это: доллар за последнюю неделю подорожал более чем на 1,5 руб., а накануне, 19 августа, достиг и отметки в 67 руб.

Но с чем это связано? Всю прошлую неделю аналитики указывали на то, что валюты развивающихся стран повально слабеют. К тому же, Вашингтон и Пекин до сих пор не могут прийти к компромиссу в торговой войне, набирает обороты и валютное противостояние. Однако в понедельник, 19 августа, цены на нефть вместе с индексами российских бирж росли, и, казалось бы, рубль должен был окрепнуть. Это и происходило на открытии торгов, но потом валюта стала падать, не без удивления подчеркивает экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов.

Некоторые аналитики предполагают, что с покупками на биржу вышел какой-то крупный игрок, к примеру, некий нефтегазовый гигант. Другие считают, что американский рынок движется к рецессии, а рубль на это реагирует. В любом случае, бизнес обеспокоен, говорит гендиректор компании «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, кризисы и скачки валюты то и дело бьют по индустрии, и компании не могут равносильно повышать цены на продукт. В качестве временного решения они сокращают свою маржу. Если же доллар пойдет дальше 70 руб., то некоторым игрокам придется покинуть рынок, полагает господин Чантурия: «Сейчас большинство компаний работает фактически без прибыли, на пределе возможностей и на минимальной марже.

Для небольших операторов при такой ситуации настанут очень тяжелые времена.

Сохраниться смогут только очень крупные структуры. Понятно, что колебания в пределах 10% закладываются, но такие скачки курса не проходят бесследно и вымывают игроков с рынка».

Насторожен и автомобильный бизнес, ведь здесь зависимость от доллара и евро огромная. По подсчетам агентства «Автостат», в цене отечественного автомобиля около 40% — валютная составляющая, у импортных брендов этот показатель доходит до 90%. Но вырастут цены в итоге или нет, зависит даже не от того, насколько ослабнет рубль, а от того, как долго будет происходить его падение, подчеркивает директор «Автостата» Сергей Целиков: «Если эта тенденция сохранится, станет долгосрочной, тогда однозначно цены пойдут вверх. На короткой дистанции, в течение недели-двух, рынок обычно не реагирует на скачки курса валют. Цикл составляет примерно около двух месяцев».

Что касается цен на авиабилеты, то они корректируются каждую среду, а значит, уже 21 августа перелеты станут дороже, в среднем на тот же процент, что и вырос доллар. Впрочем, отразится это главным образом на международных рейсах. По крайней мере, в первое время, замечает эксперт думского комитета по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Несомненно, если рубль продолжит слабеть или даже останется на текущих значениях, то с некоторой задержкой билеты начнут дорожать не только на международных, но и на внутренних направлениях. Потому что у авиакомпаний, в любом случае, вырастут издержки, и они начнут определять новую ценовую политику.

Рассчитывать, что рост цен будет происходить хотя бы в пределах разумной инфляции, наверное, не приходится.

Потому что она ускоряется, и аэропортовые тарифы растут, и стоимость керосина».

Но что же будет с валютой, а, значит, и рублем в дальнейшем? Экономисты надеются, что взлет доллара — явление временное, и он вряд ли поднимется выше 70 руб., если, конечно, инвесторы не будут паниковать и поддаваться эмоциям. Но давать прогнозы, что этого не произойдет, да еще и в августе, решаются немногие.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем Twitter не только пожаловался на сильный доллар, но и призвал ФРС снизить ставку на один процентный пункт в кратчайшие сроки.

Our Economy is very strong, despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed, but the Democrats are trying to “will” the Economy to be bad for purposes of the 2020 Election. Very Selfish! Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world...