Сезонный фактор надавил на рубль

Рубль слабеет, доллар дорожает, а бизнес подсчитывает возможные убытки. В понедельник американская валюта дважды пробивала отметку в 67 руб. Последний раз доллар поднимался до такого уровня в феврале. В то же время президент США Дональд Трамп признал, что доллар настолько силен, что вредит другим регионам мира. Почему рубль продолжает слабеть? И что думают об этом российские бизнесмены? Выяснял Александр Рассохин.

Август для российской экономики — традиционно время непростое. И национальная валюта, что слабеет с начала месяца, только подтверждает это: доллар за последнюю неделю подорожал более чем на 1,5 руб., а накануне, 19 августа, достиг и отметки в 67 руб.

Но с чем это связано? Всю прошлую неделю аналитики указывали на то, что валюты развивающихся стран повально слабеют. К тому же, Вашингтон и Пекин до сих пор не могут прийти к компромиссу в торговой войне, набирает обороты и валютное противостояние. Однако в понедельник, 19 августа, цены на нефть вместе с индексами российских бирж росли, и, казалось бы, рубль должен был окрепнуть. Это и происходило на открытии торгов, но потом валюта стала падать, не без удивления подчеркивает экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов.

Некоторые аналитики предполагают, что с покупками на биржу вышел какой-то крупный игрок, к примеру, некий нефтегазовый гигант. Другие считают, что американский рынок движется к рецессии, а рубль на это реагирует. В любом случае, бизнес обеспокоен, говорит гендиректор компании «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, кризисы и скачки валюты то и дело бьют по индустрии, и компании не могут равносильно повышать цены на продукт. В качестве временного решения они сокращают свою маржу. Если же доллар пойдет дальше 70 руб., то некоторым игрокам придется покинуть рынок, полагает господин Чантурия: «Сейчас большинство компаний работает фактически без прибыли, на пределе возможностей и на минимальной марже.

Для небольших операторов при такой ситуации настанут очень тяжелые времена.

Сохраниться смогут только очень крупные структуры. Понятно, что колебания в пределах 10% закладываются, но такие скачки курса не проходят бесследно и вымывают игроков с рынка».

Насторожен и автомобильный бизнес, ведь здесь зависимость от доллара и евро огромная. По подсчетам агентства «Автостат», в цене отечественного автомобиля около 40% — валютная составляющая, у импортных брендов этот показатель доходит до 90%. Но вырастут цены в итоге или нет, зависит даже не от того, насколько ослабнет рубль, а от того, как долго будет происходить его падение, подчеркивает директор «Автостата» Сергей Целиков: «Если эта тенденция сохранится, станет долгосрочной, тогда однозначно цены пойдут вверх. На короткой дистанции, в течение недели-двух, рынок обычно не реагирует на скачки курса валют. Цикл составляет примерно около двух месяцев».

Что касается цен на авиабилеты, то они корректируются каждую среду, а значит, уже 21 августа перелеты станут дороже, в среднем на тот же процент, что и вырос доллар. Впрочем, отразится это главным образом на международных рейсах. По крайней мере, в первое время, замечает эксперт думского комитета по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Несомненно, если рубль продолжит слабеть или даже останется на текущих значениях, то с некоторой задержкой билеты начнут дорожать не только на международных, но и на внутренних направлениях. Потому что у авиакомпаний, в любом случае, вырастут издержки, и они начнут определять новую ценовую политику.

Рассчитывать, что рост цен будет происходить хотя бы в пределах разумной инфляции, наверное, не приходится.

Потому что она ускоряется, и аэропортовые тарифы растут, и стоимость керосина».

Но что же будет с валютой, а, значит, и рублем в дальнейшем? Экономисты надеются, что взлет доллара — явление временное, и он вряд ли поднимется выше 70 руб., если, конечно, инвесторы не будут паниковать и поддаваться эмоциям. Но давать прогнозы, что этого не произойдет, да еще и в августе, решаются немногие.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем Twitter не только пожаловался на сильный доллар, но и призвал ФРС снизить ставку на один процентный пункт в кратчайшие сроки.