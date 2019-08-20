Хакасия нарастила долги за услуги ЖКХ до 580 млн рублей

Задолженность предприятий ЖКХ и бюджетозависимых учреждений Хакасии перед энергетиками составляет 580 млн руб. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы республики Константин Харисов.

По словам чиновника, сейчас отключенных котельных в регионе нет. «Мы согласовали календарный график погашения задолженности. На сегодня задолженность в 580 млн руб имеет место быть. Вопрос связан с отсутствием денежных средства по ситуации, в том числе по компенсации выпадающих доходов»,— сказал Константин Харисов на совещании у сибирского полпреда президента Сергея Меняйло, посвященном подготовке к отопительному сезону.

По данным гендиректора «Россети Сибирь» (ранее — МРСК Сибири) Павла Акилина, с июня 2019 года задолженность Хакасии перед компанией выросла на 60 млн руб. «На сегодняшний день мы договорились, что с 1 июня текущие платежи будут 100%, и мы перестаем ограничивать предприятия ЖКХ. Рост долгов с 1 июля оставил 60 млн руб. Если говорить конкретно за июль, то при начислении 48 млн руб. оплата составила 4 млн руб.»,— сказал господин Акилин.

Напомним, после победы коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы Хакасии в ноябре 2018 года тема долгов перед энергетиками стала одной из самых острых для республики. Ранее в «Россети Сибирь» говорили, что на момент избрания задолженность в регионе за услуги ЖКХ составляла около 150 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Меняйло разбирается с коммунизмом в энергетике»

Юлия Сасевич