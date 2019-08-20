На Ставрополье директора фирмы будут судить за уклонение от уплаты 30 млн рублей налогов

В Благодарненском городском округе директор ООО «Хлебпродукт» предстанет перед судом за уклонение от уплаты 30 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый представлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, что позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности организации превысила 30 млн руб. Следователи завершили расследование уголовного дела, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Кристина Федичкина