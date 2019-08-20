Алешино здоровье

Мальчик родился раньше срока, из-за недостатка кислорода не смог сам дышать. Двое суток ему делали специальную дыхательную терапию, а потом перевели в областную детскую больницу. В этой клинике в возрасте трех недель Алеше сделали операцию по удалению сужения в мочеточнике. Выписали малыша только через полтора месяца.



«В три месяца при плановом осмотре невролог диагностировал у Алеши перинатальное поражение центральной нервной системы, задержку моторного развития и назначил лечение: медикаменты, массаж, ЛФК, – рассказала Наталья Александровна, мама Алеши». Но процедуры и препараты давали небольшие результаты. К полугоду Алеша двигался мало, спину не держал, на руки не опирался.

Качественные результаты появились после того, как малыш прошел несколько платных курсов реабилитации в екатеринбургских медицинских центрах. Сейчас Алеша переворачивается со спины на живот, ползает на четвереньках, встает у опоры на колени и спускается обратно, встает с четверенек на ноги. Видно, что Алеша очень стремится быть здоровым. Но он по-прежнему самостоятельно не сидит, не встает и не ходит. При этом врачи очень хвалят ребенка за старания и говорят, что надо продолжать активную реабилитацию.

Мама узнала, что в московском Институте медицинских технологий помогают детям с таким диагнозом, как у Алеши. В этой клинике готовы принять малыша. Невролог Института медицинских технологий Елена Малахова (Москва): «Алеша нуждается в госпитализации для восстановительного лечения. Мы постараемся улучшить тонус, укрепить мышцы и их силу, увеличить двигательную активность, развить отсутствующие двигательные навыки, речь, улучшить мелкую моторику, координацию движений».

Но лечение платное. А у семьи нет средств, живут только на зарплату мужа, мама ухаживает за больным сыном.

Внимание!

Стоимость лечения 199 430 руб. Не хватает 118 714 руб.

Мама ребенка, Русфонд и «Коммерсантъ-Урал» просят всех неравнодушных оказать помощь Алеше Захарову.

Контакты для оказания помощи: в Екатеринбурге +7 922-216-65-64,+7-912-2322-912, rusfond_ekat@mail.ru. +7 800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), тел./факс +7 495-926-35-63, адрес 125252, Москва, а/я 100, e-mail: rusfond@rusfond.ru.

Помочь Алеше Захарову также можно, отправив SMS со словом «ДЕТИ» на номер 5542 – это новый номер SMS-пожертвований для региональных проектов Русфонда. Стоимость сообщения — 75 рублей. Обратите внимание: в связи с изменением в законодательстве те, кто отправляет такие SMS, могут получить ответное сообщение с просьбой подтвердить оплату услуги.