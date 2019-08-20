Еще пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области

В больницы Ульяновской области в минувшее воскресенье поступили еще трое взрослых и двое детей с отравлением подсолнечным маслом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

«Двое взрослых жителей Тереньгульского района, употреблявших в пищу подсолнечное масло, госпитализированы в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с кровотечениями различной локализации»,– цитируются в сообщении слова главы областного минздрава Сергея Панченко.

Кроме того, в это же учреждение без кровотечений была госпитализирована одна женщина. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Еще двое детей, употребивших подсолнечное масло в пищу после термической обработки, наблюдаются у врачей в областной детской клинической больнице. У них не выявлены какие-либо симптомы.

В настоящее время в Ульяновской области в общей сложности проходят лечение семь взрослых и четверо детей, которые употребили подсолнечное масло домашнего производства. Ранее они приобрели этот продукт у одного и того же производителя.

Ранее семь человек с диагнозом отравления неизвестным веществом, предположительно — подсолнечным маслом, в составе которого был яд, помещены в лечебные заведения Ульяновска. Пациенты с отравлением поступали в больницу в разные дни начала августа, 10 августа с тем же диагнозом поступили дети. В пятницу стало известно, что один из пациентов — взрослый мужчина — умер.

Георгий Портнов