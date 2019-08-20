20 августа, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На Кубани сельского депутата подозревают в контрабанде боеприпасов

В отношении депутата Тверского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края возбудили уголовно дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в феврале и марте 2019 года подозреваемый по почте отправлял из Краснодара за границу корпусы магазинов ручного пулемета Калашникова. В почтовом листе он указывал недостоверную информацию. Отправления были изъяты таможенниками в Москве. Расследование уголовного дела продолжается.

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя