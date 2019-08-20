Уровень воды в Ижевском пруду опустился до нормальных значений

Уровень воды в Ижевском пруду опустился до нормально-допустимых значений. Уровень воды в реке Иж также не превышает критических показателей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Нужно совместно с минприроды Удмуртии держать ситуацию на контроле, ежедневно замерять уровень воды в Ижевском пруду и нижнем бьефе реки Иж. В случае возникновения угрозы подтопления — незамедлительно проводить все необходимые мероприятия»,— отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на еженедельном аппаратном совещании.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ижевском пруду поднялся выше нормы из-за продолжительных осадков. Тогда в водоеме начали сброс воды.