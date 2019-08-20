Депутаты Сочи признали неудовлетворительной работу двух городских департаментов

В администрации Лазаревского района Сочи состоялось заседание парламентского комитета по городскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи и ТЭК, а также комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды. Совещание было посвящено передаче в муниципальную собственность очистных сооружений в поселке Аше.

Как отметил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, поручения, которые были даны главой курорта по передаче очистных сооружений городу, не выполняются собственниками объекта, МУП «Водоканал, а также руководителями департамента имущественных отношений и департамента городского хозяйства администрации курортной столицы. Заместитель главы Сочи Алексей Толмачев не явился на совещание.

«Экстренное проведение данного совещания было вызвано тем, что решения, принимаемые депутатами Лазаревской территориальной депутатской группы на неоднократно проводимых совещаниях — не исполняются», - сообщает издание gazdep.ru.

По итогам совещания депутаты решили признать работу «Водоканала, имущественного и хозяйственного департаментов, а также администрации Лазаревского района по передаче очистных сооружений в собственность муниципалитета неудовлетворительной. МУП «Водоканал» поручено в срок до 26 августа подготовить и представить в Городское собрание «дорожную карту» о подготовке необходимых мероприятий по эксплуатации очистных сооружений в поселке Аше и передаче их в муниципальную собственность. Департаменту городского хозяйства и департаменту имущественных отношений, а также администрации Лазаревского района и водоканалу, начиная со 2 сентября, ежедекадно надлежит представлять в адрес комитета по городскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи и ТЭК информацию о выполнении мероприятий подготовленной «дорожной карты».

Василий Хитрых