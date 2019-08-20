Прокуратура требует завести дело на чиновников за передачу подземных переходов в частные руки

Прокуратура Челябинской области передала в СК России по региону материалы проверки по факту передачи ООО «Лоция» подземных пешеходных переходов на площади Революции. Чиновников мэрии Челябинска и МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышении полномочий), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснила областная прокуратура, в апреле 2018 года администрация Челябинска необоснованно предоставила ООО «Лоция» муниципальную преференцию на заключение договора аренды подземных переходов, расположенных па площади Революции. Городское имущество закреплено за муниципальным автономным учреждением «Горсад им. А.С. Пушкина» на праве оперативного управления. В результате с июня 2018 года по июль 2019 года городской бюджет не получил доходы от аренды пешеходных переходов в размере 7,4 млн. руб.