Замглавы Нижнего Тагила Владимир Юрченко ушел в отставку

Замглавы Нижнего Тагила (Свердловская область) по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко подал заявление об отставке, пишет портал «Между строк» со ссылкой на несколько тагильских чиновников.

Информацию об уходе господина Юрченко подтвердил глава города Владислав Пинаев. Он рассказал, что чиновник подал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. В должности заместителя главы города он проработал полгода.

Ранее сообщалось, что Владислав Пинаев отстранил от должности Владимира Юрченко на время служебного расследования, касающегося конфликта интересов. Известно, что к главе города с жалобой обратились родители учащихся школы на Карла Либнехта, 30. Речь шла об отсутствии работ по строительству футбольного поля и других элементов стадиона в Центре образования №1. При этом все работы должны были выполнить к новому учебному году, а подрядчик срывает срок сдачи объекта уже почти на месяц.

По некоторым данным, конфликт интересов связан с тем, что компания-подрядчик «Караван», которая занимается строительством футбольного поля, аффилирована с организацией сына Владимира Юрченко. Владислав Пинаев поручил провести проверку, которая должна завершиться 23 августа. Владимир Юрченко уверен, что претензии в его адрес не обоснованы. Он намерен обратиться в суд.