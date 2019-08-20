В центре Краснодара начали строить новый корпус 92-й гимназии

В столице Кубани стартовали подготовительные работы по строительству нового корпуса 92-й гимназии по улице Пионерской, 38. В нем разместится начальная школа. С основным зданием гимназии новый корпус свяжет переходная галерея. Финансирование строительства происходит в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения».

Корпус для начальной школы на 300 мест будет возводить ООО «АгроСнабЮг». В настоящее время рабочие сносят старые и аварийные здания, хозпостройки, на месте которых возведут новое трехэтажное здание. Завершить работы планируется в октябре 2020 года.

В новом корпусе предусмотрены столовая на 400 мест, актовый зал на 350 мест, кабинеты начальных классов, спортивный зал площадью 280 кв. м, хореографический зал, медицинский блок. Кабинеты оснастят современным мультимедийным оборудованием, а также оборудуют класс для проведения уроков по робототехнике.

Как отмечают в мэрии, за последние три года в краевом центре достроены семь новых школ. Продолжается строительство еще четырех школ и детского сада. Готовятся проекты шести школ и шести детских садов.

Василий Хитрых