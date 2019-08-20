«Молот-Прикамье» обыграл курганское «Зауралье»

В Перми стартовал хоккейный турнир «Кубок Прикамья», участие в котором принимают четыре команды. Первая игра — между «Рубином» (Тюмень) и «Торосом» (Нефтекамск) завершилась победой сибиряков 3:1. В другом поединке хозяева турнира, «Молот-Прикамье, с таким же счетом обыграли клуб «Зауралье» из Кургана. Командам предстоит провести еще по два поединка. Победитель определится по числу набранных очков.

Напомним, что ранее в Ижевске в ходе подготовки к чемпионату ВХЛ «Молот-Прикамье» одержал победу в предсезонном турнире на призы В. Тарасова.