Заместителем регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса пермского офиса ПСБ стал Алексей Потапов

Алексей Потапов назначен на должность заместителя регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса операционного офиса «Пермский» ПСБ. Это новая позиция, которая появилась в связи с расширением бизнеса банка в Пермском крае.

Опыт работы Алексея Потапова в банковской сфере – более 16 лет, из них свыше 12 лет – на руководящих должностях в пермских филиалах Альфа-Банка, банка «Абсолют» и Россельхозбанка.

«Считаю, что мой опыт работы в банковской сфере, понимание бизнеса и потребностей компаний Пермского края позволит максимально эффективно и результативно взаимодействовать с предприятиями региона, – говорит Алексей Потапов. – Важно не только выполнить задачи по расширению сферы сотрудничества ПСБ с компаниями сегмента среднего бизнеса через продвижение его продуктов и услуг, но и сделать сотрудничество банка и клиентов взаимовыгодным».