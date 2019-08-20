Уволен начальник управления капитального строительства администрации Челябинска

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова подписала приказ об увольнении начальника управления капитального строительства администрации Евгения Пашкова. Кадровое решение принято по соглашению сторон, сообщил в своем telegram-канале руководитель управления информационной политики города Владимир Сафонов.

Обязанности начальника капитального строительства мэрии Челябинска исполняет Игорь Васильченко, он был заместителем уволенного Евгения Пашкова.

После назначения Натальи Котовой и.о. мэра Челябинска были уволены начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, директор муниципального учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков и директор МАУ «Городской сад им. Пушкина» Ольга Попова.