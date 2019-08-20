Восстановление придавившего подростка фонтана в Летнем саду Ижевска начнется после судебных процессов

Фонтан в Летнем саду им. Горького в Ижевске, часть которого обрушилась на голову 15-летнего подростка в октябре 2018 года, восстановят к началу следующего сезона. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на гендиректора «Парков Ижевска» Сергея Буторина. «Его не разрешают делать, пока не закончатся судебные процессы. Как только они закончатся, фонтан к следующему сезону будет восстановлен»,— отметил господин Буторин.

Напомним, что 31 октября 2018 года часть конструкции фонтана «Ромео и Джульетта» в Летнем саду им. М. Горького в Ижевске обрушилась и упала на голову 15-летнему школьнику, игравшему с компанией друзей рядом с объектом. Из-за травм подросток скончался на месте. Отмечалось, что фонтан был законсервирован на зимний период.