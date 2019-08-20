В Саратовской области пятеро чиновников уволены в связи с утратой доверия

В Саратовской области в первом полугодии этого года прокуроры выявили более 2,5 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Это на 25,8 % больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С неисполнением служащими и должностными лицами обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных для противодействия коррупции связано 842 нарушения, из которых 744 - случаи представления неполных или недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 66 случаях речь шла о непринятии мер по урегулированию конфликта интересов. При проведении государственных и муниципальных закупок выявлено 204 нарушения, при распоряжении бюджетными средствами – 42, при распоряжении госимуществом – 135, при предоставлении государственных и муниципальных услуг – 104.

По итогам прокурорских проверок в суды направлено 86 тыс. исков на общую сумму 16,5 млн руб., внесено 627 представлений об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 462 должностных лица, из них пятеро уволены в связи с утратой доверия, возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Марина Ковалева