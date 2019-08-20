Агрохолдинг Евтушенкова начал продавать бакалею на Ozon

Входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова агрохолдинг «Степь» начал торговать крупами и сахаром в интернет-магазине Ozon.ru. Как рассказал газете «Ведомости» гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко, раньше продукция компании продавалась оптом и через федеральные и региональные торговые сети.

«Степь» работает с Ozon.ru по принципу маркетплейса (магазин оказывает услуги по хранению, продаже и доставке продуктов, но их собственником остается «Степь»). За первые две недели продажи «Степени» «превзошли ожидания», сказал господин Недужко, но конкретных данных не привел. Он рассказал, что «Степь» уже ведет переговоры с другими маркетплейсами и сервисами доставки. В холдинге рассчитывают, что к 2024 году доля интернет-продаж бакалеи «Степи» вырастет до 30%. Агрохолдинг также намерен начать продавать онлайн овощи.

Напомним, «Степь» занимается растениеводством, садоводством, овощеводством, молочным животноводством и агротрейдингом. В 2018 году компания стала владельцем ростовского «Инвестпром-опта» — крупнейшего в стране сахарного трейдера, а также выкупила все активы ростовского «Ростзернотранса». В числе приобретенных активов — портовый зерновой терминал, ставший первым для «Степи».