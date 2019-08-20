Райффайзенбанк: аренда авто - 10% Получите скидку 10% на аренду авто в Яндекс.Драйве при оплате картой Mastercard Райффайзенбанка

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В автопарке 10000 автомобилей и более 10 моделей: есть Hyundai, KIA, или Audi, Range Rover Velar, шаттл Volkswagen Caravelle или грузовой фургон Citron Jumpy.