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Кумертауские электросети ООО «Башкирэнерго» повышают надежность электроснабжения потребителей

Замена масляного выключателя ВМ-35 кВ на элегазовый 35 кВ на ПС «Давлетшино»

Замена масляного выключателя ВМ-35 кВ на элегазовый 35 кВ на ПС «Давлетшино»

Производственные отделения ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») продолжают модернизацию энергообъектов.


Так, в рамках капитального ремонта в зоне ответственности ПО «Кумертауские электрические сети» проведен ряд работ по замене и ремонту электросетевого оборудования на подстанциях 110 кВ. Вместо устаревших масляных выключателей 10 кВ на ПС «ГПП-1» установлены новые вакуумные в количестве 10 штук. На ПС «Давлетшино» масляный выключатель 35 кВ заменен на элегазовый. В ближайших планах замена четырех масляных выключателей 10 кВ на ПС «Водохранилище».

Кроме того, персоналом ПО «КЭС» произведен капитальный ремонт двух маломасляных выключателей ВМТ-110 на подстанциях «Городская» и «Кугарчи», планируется произвести аналогичный ремонт на ПС «Аптраково». Заменены два масляных трансформатора собственных нужд ТМ-250 на более современные герметичные ТМГ-250 на ПС «Исянгулово». На трех подстанциях («Городская», «Аптраково» и «Водохранилище») электросетевики выполнили замену вводов 110 кВ на силовых трансформаторах.

Все проведенные ремонтные работы способствуют повышению надежности, безопасной эксплуатации энергооборудования и качества электроснабжения потребителей.

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